Хек жареный в тесте

Сегодня в меню простое блюдо, жареный в тесте хек. Рецепт ну оооочень простой, до безобразия, но всё же решилась поделиться. Кляр удачный, нежный и пышный, хорошо обвалакивает рыбу. Можно использовать для мяса и овощей.

Муку смешиваем с солью, сахаром, перцем. Добавляем растительное масло и яичный желток. Замешиваем тесто и постепенно вливаем тёплую воду.

Аккуратно вмешиваем взбитый белок. Даём кляру постоять 15 минут.

Хек разрезаем по спинке, удаляем позвоночник и нарезаем порционными кусочками.

Обваливаем в муке, смешанной с нарезанным укропом.

Рыбу окунаем в кляр и жарим в хорошо разогретом растительном масле (желательно его налить хотя бы в палец высотой).