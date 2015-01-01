Хек жареный в тесте

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Кухня:

Сложность рецепта: 
простой
Ингредиенты: 

Хек — 500 г

Укроп — 3-4 веточки

Мука — 1 ст.л.

Растительное масло

Кляр

Мука — 100 г

Сахар — 1ч.л.

Растительное масло — 2 ст.л.

Вода — 0,5 ст.

Яйца — 1 шт.

Соль, перец

Как приготовить: 

Сегодня в меню простое блюдо, жареный в тесте хек. Рецепт ну оооочень простой, до безобразия, но всё же решилась поделиться. Кляр удачный, нежный и пышный, хорошо обвалакивает рыбу. Можно использовать для мяса и овощей.

Муку смешиваем с солью, сахаром, перцем. Добавляем растительное масло и яичный желток. Замешиваем тесто и постепенно вливаем тёплую воду.

Аккуратно вмешиваем взбитый белок. Даём кляру постоять 15 минут.

Хек разрезаем по спинке, удаляем позвоночник и нарезаем порционными кусочками.

Обваливаем в муке, смешанной с нарезанным укропом.

Рыбу окунаем в кляр и жарим в хорошо разогретом растительном масле (желательно его налить хотя бы в палец высотой).

Фотографии: 
Хек жареный в тесте
Хек жареный в тесте
Хек жареный в тесте
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