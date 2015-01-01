Хек жареный в тесте

Хек — 500 г
Укроп — 3-4 веточки
Мука — 1 ст.л.
Растительное масло
Кляр
Мука — 100 г
Сахар — 1ч.л.
Растительное масло — 2 ст.л.
Вода — 0,5 ст.
Яйца — 1 шт.
Соль, перец
Сегодня в меню простое блюдо, жареный в тесте хек. Рецепт ну оооочень простой, до безобразия, но всё же решилась поделиться. Кляр удачный, нежный и пышный, хорошо обвалакивает рыбу. Можно использовать для мяса и овощей.
Муку смешиваем с солью, сахаром, перцем. Добавляем растительное масло и яичный желток. Замешиваем тесто и постепенно вливаем тёплую воду.
Аккуратно вмешиваем взбитый белок. Даём кляру постоять 15 минут.
Хек разрезаем по спинке, удаляем позвоночник и нарезаем порционными кусочками.
Обваливаем в муке, смешанной с нарезанным укропом.
Рыбу окунаем в кляр и жарим в хорошо разогретом растительном масле (желательно его налить хотя бы в палец высотой).